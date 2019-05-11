نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا مازالت التساؤلات حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا محط أنظار جميع الطلاب وأولياء الأمور , حيث انتهى الطلاب في كافة الإدارات التعليمية التابعة لقنا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني, وبدأ البحث عن أخر تطوارات النتيجة ومتى ستظهر ومن خلال هذا المقال سوف نتابع معكم كل ما يستجد حول النتيجة, حيث مازالت أعمال التصيح مستمرة ثم بعد ذلك أعمال المراجعة ورصد الدراجات وسوف تظهر النتيجة فور الإنتهاء مباشرتا واعتمادها من قبل محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان” وإعلان الأوائل وبعد ذلك سيتم رفعها على المواقع الرسمية للمحافظة وهى موقع مديرية التربية والتعليم بقتا, البوابة الإلكترونية , بواسطة رقم الجلوس الخاص بالطالب .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.

هذا وقد ذكرت مصادر بأن أسئلة الإمتحانات جاءت بمستوى الطالب المتوسط ولم ترد أي شكاوى أو مخالفات أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول بالمحافظة وقام الطلاب بأداء جميع المواد الدراسية الأساسية التي تضلف للمجموع الكلي وهي اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات, وأيضا المواد التي لاتضاف الى المجموع ولكنها في الوقت نفسه مواد نجاح ورسوب وهي مادة التربية الدينبة, التربية الفنية, الحاسب الألي, وأن مجموع الدراجات الكلى عبارة عن 280 درجة مقسمة على الترمين أي الترم الأول مجموع درجاته 140 درجة والترم الثاني 140 درجة .

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ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة نهاية العام لمحافظة قنا فور صدورها برقم الجلوس الخاص به حبث يقوم الطالب بالدخول يتم الدخول عبر الموقع الرسمي للمحافظة ثم يقوم باختيار المرحلة التعليمية للطالب، واختيار المحافظة التابع لها، ثم السنة الدراسية و بعد ذلك يكتب رقم جلوس الطالب الجلوس واسمه بالكامل، ثم الضغط على النتيجة، فتظهر نتيجة الطالب النهائية ودرجات المواد كاملة فور ظهورها مباشرتا.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة قنا، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا———————– ——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس.

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