تراند اليوم : منى فاروق تكسب تعاطف الجميع: انا سلمت نفسي ومحدش قبض عليا

وقالت منى فاروق : "الشرطة لم تقبض علي كما تتداول الصحف، ولكن أنا التي ذهبت لتسليم نفسي لاستجوابي وإنهاء الأمر والحد من الضجة الكبيرة المثارة حول هذا الأمر"، معبره عن غضبها الشديد من إثارة البلبلة حول هذا الأمر دون الاهتمام بحياة الأفراد الشخصية وتأثير هذه الأقاويل عليهم.

كما أكدت منى فاروق أنها لم تنشر هذا الفيديو الإباحي، حيث أنها فوجئت بعد تسليم نفسها إلى الجهات الأمنية، أنها متهمة بنشر الفيديو، قائله "انا لا أمتلك أي نسخ منه وشاهدته مثلي مثل الجميع بعدما تم عرضه في برنامج أحمد موسى".