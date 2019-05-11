نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 بالاسم برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2019 بالاسم وبرقم الجلوس ، حيث تعتبر مرحلة الابتدائية هي المرحلة التي تسبق مرحلة الاعدادية، وشهادتها متطلب أساسي ورئيسي لدخولك في مرحلة الاعدادية، وفي هذه اللحظات الطلبة في انتظارٍ عارم لإصدار النتائج، فيدق جرس التهاني أبواب أهالي الطلبة، وهي نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2019 ، والجميع في حالة ترقب للنتائج.

وسيتم إصدارها في أثناء اللحظات الآتية، وسنضع لكم هنا الرابط الحقيقي للبحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية ومعرفتها بشكل رسمي، وقد أنهوا طلبة الابتدائية امتحاناتهم النهائية في خميس الأسبوع الماضي ، ومباشرةً شرعوا في تصحيح الامتحانات بشكل فوري وسريع، وذلك لمعرفة النتائج ولإتاحة الوقت لمراجعة تصحيح أوراق الامتحانات بشكل دقيق، ونحن هنا عبر موقعنا الذي يسعى لتحقيق مطالبكم دوماً، سنضع بين أياديكم الرابط الخاص بالبحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، وذلك للفصل الدراسي الأول لهذا العام.

أكد المسؤول عن الامتحانات في المدارس الأزهرية أن النتائج قد أوشكت على الإصدار، فالعمل ساري على أدق ما يمكن، وترقبوا إصدار النتائج في الآونة القريبة جداً، حيث لن يطيل عليكم الانتظار، ولتدخل على قلوبكم وقلوب أبنائكم الفرحة الكبيرة والسعادة الهائلة بالنجاح والتفوق الباهر الذي تميز وما زال يتميز به أبناؤنا الأعزاء، فهذه مرحلة من المراح المهمة والصعبة التي بدورها تلعب دور أساسي في تحديد مستوى الطالب وأدئه من بين الآخرين، إضافة إلى شهادة الاعدادية التي تضاهي شهادة الابتدائية في الأهمية، فهما مراحل انتقالية تنقل الطالب من مستوى أدني إلى مستوى أعلى، وهذا أمر يجب الحرص كل الحرص على تحقيق الاجتياز فيه، ترقبونا هنا عبر هذا الرابط لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، فتابعونا بكل جديد.

الشهادة الابتدائية الصف الرابع الترم الاول 2019

بعد متابعة مُكثّفة حول كل ما يتمّ الإفصاح عنه بخصوص نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الاول 2019 وجدنا أنّه بإمكانك عزيزي الطالب أن تتعرف على نتيجة الصف االرابع الابتدائي الازهري الخاصة بك من البوابة الالكترونية للازهر، وهي صفحة مُنبثقة من موقع الازهر التعليمي، حيثُ تابعنا معكم أولًا بأول كل ما تمّ الإفصاح عنه بخصوص نتائج الاختبارات الازهرية بالذات الابتدائية الازهرية، تلك المرحلة التي اختارها لكم أولياء أموركم، ومن الممكن أن تكونوا أنتم من اخترتموها، لتمتّع المعاهد الأزهرية بكادر تعليمي متمكّن وقادر على ترسيخ المفاهيم والقيم الانسانية والتربوية الاسلامية في عقولكم قبل أن يكون همّه الأول تلقينكم موادًا تعليمية وحسب.

نتيجة الشهادة الابتدائية الصف الرابع

أكّد الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحيم، الذي يشغل منصب رئيس الادارة المركزية للاختبارات والنتائج في المعاهد الأزهرية أنّ كافة أوراق الامتحانات التابعة للمرحلة الابتدائية الازهرية قد تمّ الانتهاء من تصحيحها، ومراجعتها بشكل فنّي وعددي قد تمّت أيضًا، وذلك في الرابع والعشرين من شهر يناير، حيثُ بقيت عمليات التصحيح مستمرّة في الوقت الذي كان الطلاب يلتحقوا إلى الامتحانات المتبقّية ولم يتمّ تقديمها، فلم تهدر أي لحظة في سبيل الخروج بالنتائج الازهرية للطلاب في الوقت الذي اعتادوا عليه دومًا كل عام، وأشار سمو الشيخ أحمد الطيب أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الاول 2019 سيتمّ الإعلان عنها وإرفاقها على موقع بوابة الازهر التعليمية في حال تمّ الانتهاء من آخر المراحل المُنعقدة الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية للصف الرابع

ليكُن في أولوياتكم أعزائي الطلاب الحصول على رابط موقع بوابة الازهر التعليمية، فهو الموقع الذي ستتمكنوا من خلال الدخول إلى صفحته الرئيسية من البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والحصول عليها، وذلك بعد أن تُدخلوا رقم الجلوس الخاص بكم، من ثم اضغطوا على الخيار بحث، وذلك بعد أن تختاروا المرحلة التعليمية التي أنتمّ أحد طلابها.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية من خلال الروابط التالية :-

نتيجة الابتدائية 2019محافظة الغربية برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

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نتيجة الابتدائية 2019محافظة القاهرة برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة القليوبية برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة الاسكندرية برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة الجيزة برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة جنوب سيناء برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة اسيوط برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة الدقهلية برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة سوهاج برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .

نتيجة الابتدائية 2019محافظة الاسماعيلية برقم الجلوس الفصل الثاني من خلال (الرابط التالي ) .