شيماء سيف تعتذر للسودانيين

قدمت الفنانة المصرية شيماء سيف اعتذارها من الشعب السوادني بعد هجوم لاذع من الجمهور على خلفية ظهورها في برنامج شقلباظ في دور فتاة سمراء اللون.

وكتبت شيماء سيف على صفحتها الخاصة على فيسبوك:" جمهوري السوداني الحبيب من شوية قريت كمية هايلة من كومنتاتكم كلها إهانات وسب وشتائم، انا ممثلة كوميدية ودوري كان كوميدي، وكنت بتمنى انكم تاخدو الموضوع بشكل كوميدي لاني انا اكيد مش قاصدة أضايقكم، مش قاصدة اضايق اخواتي وحبايبي".

واختتمت سيف: "انا اسفة لو الموضوع وصلكم بصورة سيئة وانا والله مش قاصدة كدة.. انا اسفة، انا بحبكم، وانتو اكيد بتحبوني، انا واثقة من ده، واسفة لو خيبت ظنكم فيا في موقف انا ماليش ذنب فيه، وربنا اعلم بنيتي اتجاهكم".