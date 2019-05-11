سجين أمريكي يهرب سلاحا بطريقة لا تخطر على البال

قامت السلطات الامنية بالقبض على سجين وزنه 145 كيلو غراما كان يخبأ منجلا طوله 24 بوصة (نحو 60 سنتيمترا)، باستخدام بطنه المنتفخ، وذلك أثناء دخوله إلى سجن في ولاية تنيسي.

وأحبطت سلطات الامن خطة السجين فرديك جونسون البالغ من العمر 30 عاما، بادخال الة حادة ضخمة طولها 60 سنتيمترا الى سجن معفيس بواسطة طيات بطنه المنتفخ.

لكن أحد الضباط شعر بأن هناك شيء ما غير طبيعي في الجسم والحركة وخاصة فيما يتعلق بمنطقة البطن.

وقال الضابط إنه لاحظ بروز "شيء ما" في الدهون المتراكمة فوق بطنه، وحاول السجين تبرير الأمر بعدة مسوغات لم تقنع الشرطة.

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وفقا ل "سكاي نيوز"فتم اخضاع الشرطة السجين للتفتيش مجددا، حيث عثر وجود جسم منتصب على الجانب الأيسر من جسده.

وكان جونسون اعتقل في ديسمبر الماضي، بعد تورطه في جريمة اعتداء حدثت في محطة حافلات.

وسأل الضباط جونسون مرة أخرى عما إذا كان لديه، أو كان يحمل أي أسلحة أو مواد محظورة، وهددوا بتجريده من ملابسه.

وفي النهاية، استسلم المجرم مخرجا المنجل الذي زاد طوله عن نصف متر، وكان مخبأ بين لفات جسده المترهل بطريقة عجزت أجهزة اكتشاف المعادن عن رصده.