أضخم مائدة إفطار بالعالم في مصر

أعلنت العاصمة الادارية الجديدة في مصر عن إقامة أضخم مائدة إفطار في العالم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور ومشاركة كل شركاء نجاح العاصمة، وممثل عن موسوعة غينيس.

وقال مصدر الموقع المصري إن شركة العاصمة الإدارية تنظم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم، حيث يتوقع أن تدخل هذه المائدة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. مضيفا أن الحدث سيجري خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وفقا ل "سكاي نيوز" بدوره قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدعوة تأتي تحت شعار "مصر بتفطر في العاصمة"، حرصا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة، تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة.

وستكون العاصمة الإدارية الجديدة خطة طموحة بهدف انشاء مدينة كبرى على بعد 45 كلم شرقي القاهرة، وكان قد أعلن عنها في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ.