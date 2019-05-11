مسلسلات رمضان 2019: قصي خولي يتحدث لنادين نجيم عن ماضيه مع النساء في خمسة ونص

تألق النجم السوري قصي خولي بعودته الرومانسية إلى الشاشة، خلال مسلسلات رمضان 2019، برفقة النجمة نادين نجيم في مسلسل "خمسة ونص"، وبمصارحته لها عن ماضيه مع النساء، ومع من يريد أن يكمل حياته.

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "خمسة ونص" اعترافات قصي خولي لنادين نجيم تتعلق بماضيه، من أجل أن يقنعها بمدى جديته في علاقته معها، ولماذا يريد أن يرتبط بها ويريد أن يكمل حياته معها، ويخبرها عن إستغرابه بأنها لم تدخل في علاقة من قبل، ويخرج غمار مع بيان إلي الشارع ويسيران معا، حسب مجلة هي.

ويبدو من الحلقة الخامسة من مسلسل "خمسة ونص" أن الدكتورة بيان "نادين نجيم" أخيرا وقعت في غرام غمار الغانم "قصى خولى" حيث تحدث غمار كثيرا عن نفسه في اللقاء الذي جمعهما معا، وبدت هي أكثر اهتماما بما يقوله، ولكنها ما زالت تكابر، ولم تعترف له بأي مشاعر نحوه.

ويأتي مسلسل "خمسة ونص" من بطولة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر .