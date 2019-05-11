أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها عن موعد طرح أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 عبر الموقع الرسمي لها وذلك يوم السبت الموافق 11 مايو الحالي، وتعتمد الوزارة في هذا الإجراء علي التسهيل علي الطلاب في الحصول علي أرقام الجلوس الخاصة بهم قبل طرحها بالمدارس في اليوم التالي الأحد 12 مايو، ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد إمتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيه الموافق ليوم السبت من الشهر القادم والتي بدروها تحديد مستوي الطلاب والجامعات المتاحة لهم وفيما يلي عرض لكيفة حصول الطلاب علي أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم.

كيفية الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 ومعرفة إسم لجنة الإمتحان.

أصبحت أرقام الجلوس للثانوية العامة متاحة بدءاً من اليوم السبت الموافق 11 مايو 2019 علي موقع التربية والتعليم بحيث يتبع الطالب الخطوات التالية للحصول علي رقم الجلوس ومعرفة إسم لجنة الإمتحان الخاصة به.

أولاً:- يقوم الطالب بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم

ثانياً:- الدخول الي علي مركز المعلومات

ثالثا:- يقوم بالدخول علي بوابة الثانوية العامة

رابعا:- الحصول علي رقم الجلوس ومعرفة اسم لجنة الامتحان.

وفي حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يمكنه استخراج بدل فاقد له مع سداد مبلغ 30 جنيهاً.

كما يمكن للطالب الحصول علي رقم الجلوس من خلال المدرسة التابع لها.

يتم إستلام أرقام الجلوس دون أي مقابل مادي.

اقرا أيضاً:- نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات

← إقرأ أيضاً: