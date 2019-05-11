نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة, أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أخر تطوارات ظهور نتيجة الترم الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 حيث أوضحت أنه بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات أنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأيام القادمة, وسوف يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال موقعها الرسمي بالأسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

و كان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قد أدوا امتحانات نصف العام في منتصف الشهر الجاري وتم الإنتهاء يوم 24 يناير، ومرت الإمتحانات دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، حيث جاءت جميع الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي حيث ادى عدد 143 ألفا و848 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 582 لجنة الإمتحانات لجميع المواد الدراسية وتشمل ( اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات بفرعيها الجبر, والهندسة , الحاسب الألي, التربية الدينية, التربية الفنية, ويمكنك أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

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حيث أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الإدارات التابعة لمحافظة الجيزة وهي ( إدارة العياط التعليمية, ادارة أوسيم, القناطر الخيرية, الحوامدية التعليمية, البدراشين التعليمية, اادارة كرداسة التعليمية, إدارة اطفيح التعليمية, ادارة أبو النمرس التعليمية ) وستظهر النتيجة في الأيام المقبلة بنهاية شهر يناير بعد الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وسيتم إعلانها فور اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء “احمد راشد ” وسيكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول محافظة الجيزة من خلال الروابط التالية.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة ————من هنا

أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا

كما يمنكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

وقد تساءل أولياء الأمور عن المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية وهي كالتالي مجموع الدرجات هي 280 درجة مقسمة للترمين أي أن الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح و رسوب ولمعرفة البحث عن النتيجة اتبع الخطوات التالية” يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة التابعة له .

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظات أخرى.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

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