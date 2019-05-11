نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس, ينتظر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة أبنائهم بعد الإنتهاء من إمتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2019, حيث من المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القادمة بعد الأنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدراجات في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة بالسويس وهي إداراة السويس وإدارة الأربعين التعليمبة وإدارة عتاقة التعليمية وإدارة فيصل التعليمية وإدارة الجناين التعليمية حيث أدى جميع الطلاب الامتحانات في المواد الدراسية المقرر وهي اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الرياضيات, الدراسات الإجتماعية , وأيضا المواد الدراسية التى لاتضاف الى المجموع الكلي وهي الحاسب الالي, التربية الدينية, الرسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عبد الحافظ وحيد أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام مرت دون أي شكاوى من قبل الطلاب وأن جميع أسئلة الامتحانات جاءت بمستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي وقد تم تشكيل غرفة عمليات مسؤولة عن تلقي أي شكاوى ترد إليها من الطلاب أو أولياء أمور حول الامتحانات خلال الفترة وسوف نعلن عن نتيجة الترم الثاني خلال الأيام القادمة بعد الإنتهاء من أعمال الكنترول واعتمدادها من قبل محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ونشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ولمعرفة الوصول الى معرفة النتبجة يابع الخطوات الأتية أولا يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

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ومن جهة أخرى, قامت مديرية أمن السويس بإطلاق مبادرة بعنوان “كلنا واحد” وذلك من أجل سداد المصروفات الدراسية للطالبة والطالبات الغير قادرين على سداد المصروفات للعام الدراسي 2018- 2019, وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مد جسور الثقة والتواصل والتعاون المجتمعي ورفع جزء من العبئ عن كاهل أولياء الأمور.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة السويس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة السويس، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس———————— ——————————من هنا.

كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

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