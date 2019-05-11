نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ, يتابع الطلبة والطالبات أبناء محافظة كفر الشيخ موعد الإعلان عن نتيجة نصف العام 2019 وذلك بعد إنتهائهم من فترة الامتحانات في جميع المواد الدراسية ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لطلاب الشهادة الإعدادية نتيجة الترم الأول فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ برقم الجلوس حيث أعلنت وكيل وزارة مديرية التربية و التعليم بمحافظة كفر الشيخ عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعداية في نهاية الأسبوع القادم وذلك بعد الإنتهاء من تصيح الإجابات وإنتهاء أعمال الكنترول الأسبوع القادم وعرضها على محافظ كفر الشيخ الدكتور ” إسماعيل عبد الحميد طه”موضحا أن الإمتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي ولم تتلقى الوزارة أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سبر الإمتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.

ستظهر النتيجة فور الإنتهاء من أعمال الكنترول وبعد إعتمادها من المحافظ وإعلان العشرة الأوائل على كافة الإدارات التابعة لمحافظة كفر الشيخ وتشمل إدارة دسوق التعليمية , البرلس التعليمية ،ادارة بيلا التعليمية ، ادارة كفر الشيخ التعليمية،ادارة سيدي سالم التعليمية،ادارة فوه التعليمية،ادارة الحامول التعليمية،ادارة قلين التعليمية،ادارة مطوبس التعليمية و، إدارة الرياض التعليمية. من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وتشمل وأدى الطلاب امتحانتهم في جميع المواد الدراسية وهي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الإجتماعية، العلوم، الجاسب الألي، التربية الدينية، الرسم وسيتم الانتهاء من أعمال التصحيح الاسبوع المقبل.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.

هذا وقد تساءل عدد كبير من الطلاب عن مجموع دراجات المواد الأساسية التي تضلف على مجموع الدر في المواد الدراسية 280 درجة مقسمة على الترمين ليكون الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة بدون إضافة مادة الحاسب الألي والتربية الدينية والتربية الفنية لمجموع الدرجات ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور ظهورها اتبع هذة الخطوات قوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ———————– ——————————من هنا.

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ملحوظة هامة” تم تعديل رابط النتيجة من البوابة الإلكترونية للتعليم بكفرالشيخ————— من هنا

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

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