ينتظر طلاب الثانوية العامة أداء أول مادة في امتحانات هذا العام الدراسي 2019/2018م، وتبدأ عادة مراسم امتحانات الثانوية العامة بمعرفة أرقام الجلوس اللجنة التي سوف يأدون فيها الامتحانات، وموقع نجوم مصرية يقدم رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة ، حتى يتسنى للطلاب الحصول عليه من خلال موقع بوابة الثانوية العامة .

وقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي، أنها سوف تقوم بتوزيع أرقام الجلوس على المديريات المختلفة على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 12 مايو الحالي، هذا فضلًا عن إتاحة رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة غدًا السبت الموافق 11 مايو 2019م، حتى يتسنى للطلاب معرفة مقر اللجان التس سوف يؤدون فيها الامتحانات .

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2019

يتيح موقع نجوم مصرية لجميع طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/2018م، رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، تيسيرًا على الطلاب وأوياء أمورهم في معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان التي سوف يؤدي فيها الطالب الامتحان لهذا العام، ويتسنى للطلاب الحصول على أرقام الجلوس من خلال إدخال الكود بعد الضغط على الرابط التالي :

Advertisements

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة

أو التوجه إلى المدرسة يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019 للحصول عليه من إدارة شؤون الطلبة، إذا لم يتوفر لديه الدخول على الرابط السابق .

موعد امتحان الثانوية العامة

من المقرر أن يبدأ امتحان الثانوية العامة يوم 8 يونيو بمادة اللغة العربية والتربية الدينية في تمام الساعة التاسعة وينتهي يوم 3 يوليو 2019

← إقرأ أيضاً: