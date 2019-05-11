نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف, بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الذي ينتظره طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس واقتربت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الإنتهاء من أعمال التصحيح و المراجعات الدقيقة و رصد الدرجات وكانت الامتحانات الترم الأول انتهت يوم الخميس 24-1-2019، بدون حدوث أي مشاكل أو شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور وشملت الامتحانات جميع المواد الدراسية المقررة على الصف الثالث الإعدادي وهم (العربي والإنجليزي والجبر والهندسة والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والعلوم والحاسب الآلي).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف.

من المتوقع أن يتم رفع نتيجة التعليم الأساسي ببني سويف خلال أيام قليلة عبر مديرية التربية والتعليمية وبوابة محافظة بني سويف الإلكترونية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات وكان محافظ بني سويف المستشار هانى عبد الجابر قام بمتابعة سير عملية الامتحانات من خلال زيارته للكثير من الإدارات التعليمية بمحافظة بني سويف، للاطمئنان على أداء الامتحانات بشكل سليم، بحيث لا يتخلل الامتحانات أي أسئلة تعجيزية، والتي من شأنها قد تؤدي إلى ضياع أحلام الطلاب في رغبتهم في تحقيق أعلى درجات النجاح.

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طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة لبني سويف.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

ويتم في الوقت الحالي الإستعداد من الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة بني سويف، الخدمة الإلكترونية موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف ———————————————-——من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمنك الحصول على نتيجة الأزهرية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة, أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

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