شيماء سيف: سقوط مرعب وإغماء في رامز في الشلال 2019 (شاهد)

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج رامز في الشلال الذي يبث عبر قناة (mbc مصر) يوميا خلال شهر رمضان المبارك 2019، العديد من الأحداث المثيرة، والتي كانت بطلتها الفنانة شيماء سيف.

وفي الموقف المرعب، فقد سجلت الفنانة شيماء سيف حالة سقوط مضحكة في برنامج رامز في الشلال، وذلك حينما كانت تجلس على كوبري معلق.

كما تعرضت شيماء سيف لحالة الإغماء الأولى في البرنامج، حيث ظهر رامز جلال متنكرا في صورة غوريلا، فسقطت أرضا، الأمر الذي دفعه لإنهاء المقلب على الفور.

وبعدما فاقت، وجهت شيماء سيف اللوم لرامز جلال قائلة له باستنكار: "عمال تعلى بالليفل وهتعمل فينا إيه طيب أكتر من كده، هترمينا من الفرن".

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وتابعت لرامز جلال: "أنت مجنون.. أنت حيوان.. أنا كنت هموت.. شيماء ايه وزفت إيه.. أنت بتعمل إيه، حرام عليك".

رامز في الشلال 2019، هو برنامج يقدمه الفنان المصري الشاب رامز جلال، حيث يستضيف في كل مقلب فنانا جديدا، وهو عبارة عن ركوب مركب وسط شلالات في دولة إندونيسيا، يتعرض خلالها الضيف لحالة من الرعب والفزع.

مقلب شيماء سيف 2019