وفاة الشيخ محمد حسان اليوم بشكل مفاجئ - هل هي حقيقة؟

على الرغم من نفي هذه الأخبار من قبل مصادر مقربة، إلا أن العشرات من المواقع الإلكترونية والصفحات غير معلومة المصدر، عاودت اليوم تناقل أخبار تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للشيخ محمد حسان في القاهرة.

وبثت صحفات في موقع (تويتر) شائعات جديدة تتحدث عن وفاة محمد حسان الداعية والشيخ المصري المعروف، بدون نشر أي تفاصيل حول ذلك أو الأسباب أو الملابسات، في وقت نفى ابنه هذه الشائعات غير الصادقة.

وكان نجل الداعية محمد حسان، قد نفى كل الأنباء المنشورة حول تدهور الحالة الصحية لوالده أو وفاته، مطالبا جميع النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التأكد من مثل هذه الأنباء قبل تداولها.

محمد حسان، داعية وشيخ إسلامي مصري، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية.

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يشار إلى أن الشائعات تلاحق الشيخ محمد حسان منذ أكثر من عام، ورغم نفي هذه الشائعات من أقرب المقربين له إلا أن النشطاء في مواقع التواصل ما زالوا يرددون مثل هذه الأخبار المسيئة.

وعرف الشيخ محمد حسان بتقديم العديد من البرامج الدينية، منها "إنا عاملون، أزمة أخلاق، كلمة، فتاوي الرحمة، جبريل يسأل والنبي يجيب برنامج في العقيدة، تفسير القرآن، من بيوت اللهن أمراض الأمة، القضية، سلسلة أحداث النهاية".

ومن شيوخ الداعية محمد حسان، الشيخ عبد القادر شيبه الحمد، والشيخ عبدالله بن جبرين، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد العزيز بن باز، فيما من أبرز مؤلفاته كتاب حقيقة التويد وقواعد المجتمع المسلم وصفات المنافقين ودروس في التربية وقبس من السنة.