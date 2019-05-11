حقيقة خبر وفاة ام عبدالعزيز مشجعة النصر السعودي - شاهد

كشفت مصادر إعلامية مساء يوم الجمعة، عن حقيقة وفاة ام عبد العزيز مشجعة نادي النصر المنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، خلال شهر رمضان المبارك 2019.

وأكدت المصادر أن وفاة المشجعة النصراوية ام عبدالعزيز خلال خامس أيام شهر رمضان الجاري، في وقت نعاها العديد من لاعبي النصر وجماهيره في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ماجد عبدالله لاعب فريق النصر عبر تويتر تغريدة كتب فيها : "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الأخت أم عبدالعزيز النصراوية التي وافتها المنية اليوم".

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وأضاف ماجد عبدالله لاعب النصر : "أسال الله تعالى في هذا الشهر الفضيل أن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها".

يشار إلى أن أم عبد العزيز لم تكن تفوت أي مباراة لفريق النصر السعودي في الدوري إلا وكانت من أوائل المؤازرين للفريق، علما أنه يتصدر حاليا جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن النصر يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي 2019 برصيد 64 نقطة، في حين يأتي خلفه الهلال برصيد 63 نقطة، ثم الشباب برصيد 53 نقطة، وفي الترتيب الرابع التعاون برصيد 52 نقطة.