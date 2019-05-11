حقيقة وفاة الشاعر السوداني عزمي احمد خليل في أمريكا - رمضان 2019

كشفت مصادر إعلامية مُطلعة، يوم الجمعة 5 رمضان 2019، حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة الشاعر السوداني عزمي احمد خليل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر إن الشاعر الكبير عزمي احمد خليل، توفي اليوم في الولايات المتحده الامريكيه - ميرلاند، في وقت نعاه العشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر العديد من النشطاء في موقع التواصل "تويتر" عن بالغ حزنهم إزاء رحيل الشاعر الكبير عزمي احمد خليل، بعد صراع مع المرض، حيث كان يتلقى العلاج في امريكا.

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وكتب أحد النشطاء : "وتاني في زول جميل رحل .. الشاعر عزمي احمد خليل في ذمة الله ربنا يرحمة .!".

الشاعر عزمي احمد خليل من مواطني وادي حلفا دغيم وترعرع في الشرق، ودرس الابتدائي والمتوسط في اروما وبوتسودان والثانوي في حلفا الجديد، في حين درس الفلسفة والمنطق وعلم النفس بجامعة القاهرة فرع الخرطوم.