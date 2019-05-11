رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من المتوقع أن تظهر قريبا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2018-2019 بمحافظة الإسكندرية عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الأسكندرية وينتظر جميع الطلبة والطالبات ظهور النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة نتيجة تعبهم وجهدهم طوال العام نظرا لأهمية هذه المرحلة المهمة ومن المنتظر أن تنتهي قريبا جميع الإدارات التعليمية من مراجعة وتصحيح جميع أوارق المواد التي تم امتحانها ورصد الدرجات و تسلم موقع البوابة الإلكترونية النتيجة وتمت الآن عمليات رفع النتيجة على الموقع ليستعلم عنها جميع الطلاب بأرقام الجلوس، على أن تشمل النتيجة تفصيل الدرجات في المواد التي امتحاناها الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسكندرية ” أمال عبد الظاهر” في أحد التصريحات أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي, محافظة الأسكندرية الترم الأول بعد الإنتها ء من أعمال الكنترول على مستوى المحافظة، وبعدها سيتم رصد الدرجات واعداد كشوف النتيجة تمهيداً للاعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية “الدكتور عبد العزيز قنصوة” في نهاية االأسبوع القادم وأكدت الوزيرة أن الإمتحانات مرت دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، وجاءت الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأسكندرية .

ولمعرفة نتيجة الترم الثاني لمحافظة الأسكندرية فور اعتمادها من المحافظ الدكتور ” عبد العزيز قنصوة “عند الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة الأسكندرية————- من هنا.

أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا.

كما يمنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط——من هنا

كما يمنكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

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