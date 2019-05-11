رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ, من المتوقع أن تظهر قريبا نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ عقب انتهاء الطلبة والطالبات من أداء امنتحانات الترم الثاني وانهاء عمليات التصحيح والمراجعة وإعلان النتيجة فور ظهورها وذلك من خلال الموقع الإكتروني الخاص بالمحافظة, وذلك بعد أن يتم تسلمه من الكنترول الرسمي التابع لمحافظة كفر الشيخ kfs control، وكانت الإدارات التعليمية قد أنهت تصحيح ومراجعة كافة مواد الترم الأول لهذا العام الدراسي 2018-2019 ورصدت الدرجات وتم مراجعتها وعرضها على محافظ كفر الشيخ الدكتور ” إسماعيل عبد الحميد طه” حيث كانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط من الكتاب المدرسي ولم تتلقى الوزارة أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء سبر الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.

أوضحت بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها كانت تتابع عمليات التصحيح والمراجعة النهائية لإجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي، وعمليات رصد الدرجات بكل دقة، مشددة على إعطاء كل طالب حقه والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هم 52 ألفا و247 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الـ13 التي تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدوا الامتحان في 315 لجنة والإدارات هي إدارة دسوق التعليمية, البرلس التعليمية ،ادارة بيلا التعليمية، ادارة كفر الشيخ التعليمية،ادارة سيدي سالم التعليمية،ادارة فوه التعليمية، ادارة الحامول التعليمية،ادارة قلين التعليمية،ادارة مطوبس التعليمية و، إدارة الرياض التعليمية.

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روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ، موقع مديرية التربية والتعليم الخدمات الالكترونية——————-من هنا

كما يمكنك أيضا معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة كفر الشيخ———————– ——————————من هنا.

كما يمنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

أسرة موقع نجوم مصرية تتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق ويمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وكتابة الاسم ورقم الجلوس وسنعمل على جلب النتيجة بأسرع وقت.

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