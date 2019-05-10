نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2018- 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية, يترقب أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 نتيجة أبنائهم بعد الإنتهاء من امتحانات الترم الثاني حيث أدى حوالي 111 ألف و 252 طالب وطالبة الامتحانات وتم تقسيمهم على 20 إدارة تعليمية على مستوى محافظة الشرقية, وسط حالة من الهدوء وعدم تقديم أي شكاوى أثناء سير الامتحانات وجاءت الامتحانات بمستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي ونتابع معكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية “رمضان عبد الحميد” أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 سوف تظهر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات على أن تظهر في الأيام القادمة وذلك بعد اعتمادها من قبل محافظ الشرقية الدكتور ” ممدوح غراب” ستظهر من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم برقم الجلوس الخاص بالطالب لجميع الإدارات التعليمية التابعة لـ محافظة الشرقية ومنها إدارة الزقازيق شرق , إدارة منشأة أبو عمر , إدارة الزقازيق غرب, إدارة صان الحجر, ادارة كفر صقر,ادارة الإبراهيمية, إدارة أبو كبير, ادارة ههيا. ادارة بلبيس, ادارة الصالحية وغيرهم من الإدارات الأخرى, ومن هنا رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس.

أدى الطلاب الامتحانات في جميع المواد الدراسية مادة اللغة العربية والخط, اللغة الإنجليزية, العلوم , الدراسات الإجتماعية , الرياضيات, التربية الدينية , التربية الفنية, ثم الحاسب الألى وتشمل مجموع الدراجات 140 درجة بالترم الأول والترم الثاني 140 درجة ما عدا المواد التي لاتضاف على المجموع وهي التربية الدينية, الحاسب الألي, الرسم, ومن ناحية أخرى ستبدأ أجازة نصف العام بداية من 26 يناير وسوف تستمر على مدار أسبوعين الى 9 فبراير

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روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية الترم الثاني.

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية—————-من هنا

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية ————— من هنا

أو من خلال هذة الروابط.



كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة, أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسؤولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

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