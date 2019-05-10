نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2018-2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية, من المنتظر في الأيام القلية القادمة الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية أو مديرية التربية والتعليم بالغربية وذلك بعد أن انتهت الإمتحانات وبدأ الطلاب و وأولياء الأمور ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر للاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وقد أعلنت مدرية التربية والتعليم في محافظة الغربية أنه سوف يتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بعد اعتماد المحافظ اللواء هشام السعيد للنتيجة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل, وذلك بعد أن مرت فترة الإمتحانات دون تقديم أي شكوى من الطالب بخصوص أسئلة الامتحانات أو معاملة المراقبين معهم ولا أيضا أي شكاوي من أولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.

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وكانت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية العام الماضي 2017-2018 الترم التاني 76.9% بمحافظة الغربية تقدم 67 ألف و813 طالب وطالبة ، حضر منهم 67 ألفا و723 طالب وطالبة، فيما يعني أنه قد غاب 90 طالبا وطالبة، مقارنة بالعام الماضى، حيث تسرب 7 آلاف طالب من الامتحانات، وناجح 52 ألفا و85 طالبا وطالبة ، دور ثان 15 ألفا و727 طالبا.ومن المتوقع ان تستمر هذه النسبة في نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي طبقا للعينة العشوائية التي تم تصحيحها على ان يتم نشر النتيجة النهائية في جميع الادارات التعليمية بمحافظة الغربية بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات, كما يمكنك الحصول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية الترم الأول 2018-2019 برقم الجلوس

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة

يجري حاليا الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية و رصد الدرجات، و فور صدورها يمكنك وضع رقم الجلوس الخاص بك فى تعليق منفصل فى التعليقات.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية ————من هنا

كما يمنكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، اليوم السبت، أنه يتابع عن كثب ولحظة بلحظة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية داخل لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات وأوضح أنه وجه العاملين بلجان النظام والمراقبة بضرورة التحلي بالأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية والدقة في الأداء لضمان حصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملا.

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