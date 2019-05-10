تراند اليوم : تهديد خالد يوسف بفيديو جنسي جديد مع هذه الفنانة – وثيقة...

قبل القاء القبض على الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، وبعدهما المحامية المصرية منى الغضبان، بتهمة الضلوع في فيديوهات جنسية جمعتهن مع المخرج المصري خالد يوسف، كانت انتشرت صور للفنانة المصرية ياسمين الخطيب، تحضن خالد يوسف بحب، وقالت بأنها متزوجة منه، لكنه نفى الموضوع.

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وعلى إثر ذلك أُنشئت صفحة هدد الأدمن، خالد يوسف، بنشر فيديو جنسي له مع ياسمين الخطيب، ونشر صورتهما معاً، وكتب الشخص الأدمن الغامض: كم واحد مستني الفيديو ده؟

ويبدو أن صاحب الصفحة لديه معلومات حول علاقة خالد وياسمين، بعد زواجه العرفي منها، كما فعل مع منى، شيماء ومنى الغضبان.