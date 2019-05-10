تراند اليوم : حنان شوقي تؤدب شيماء الحاج وخالد يوسف – فيديو...

حنان شوقي فنانة كبيرة من الزمن الراقي ردت علىصاحبة الفيديو الجنسي شيماء الحاج وبدت مصدومة حين سألتها المذيعة: شيماء قالت كل فنانة تريد الشهرة لابد وان تجمعها علاقة مع المخرج.. دت حنان شوقي: آسفة يا شيما، أنا ممثلة وابتديت من وأنا طفلة محصليش دا.. الفن أرقى بكتير.. إنتِ اللي قابلتي عالم مهماش فنانيين، عالم “ديرتي.. Dirty اي وسخين.

وقالت إنها التقت خلال مسيرتها الفنية بعدد كبير من الفنانين المحترمين، منهم فريد شوقي، كمال الشناوي، صلاح السعدني، والكاتب أسامة أنور عكاشة، ويحيي الفخراني: عملت مع أكبر النجوم في الوطن العربي، كانوا يطلبونني لأنني فنانة..

وللمخرج خالد يوسف قالت: اتقِ الله في يوم من الأيام هتقابل رب كريم .