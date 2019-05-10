تراند اليوم : خالد يوسف بعد فضيحته الجنسية: الفيديوهات ملفقة ولن أخرس...

احتل اسم المخرج المصري خالد يوسف عناوين الصحف العربية والمصرية بعد فضيحته الجنسية والفيديوهات الإباحية التي جمعته مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج بالإضافة إلى النحامية منى الغضبان.

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خالد يوسف لا يتواجد في مصر لبدء التحقيق معه، وكان سافر إلى باريس ليمضي بعضاً من الوقت مع عائلته، وأطل للمرة الأولى بعد فضيحته على قناة (الحرة) وهاجم الدولة المصرية ودافع عن نفسه.

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واليوم، أطل خالد يوسف مجدداً على قناة (فرانس 24) وقال: (تعديل الدستور يهدم الدولة المدنية والفيديوهات الملفقة طريقتهم لإخراسي ولن أخرس ولن يستطيعوا منعي من عمل أفلام سينمائية. لا لتعديل الدستور)