تراند اليوم : رد منة شلبي على فيديوهات خالد يوسف الجنسية

علاقة حب قديمة جمعت بين النجمة المصرية منة شلبي والمخرج خالد يوسف، وكانت منة على وشك إعلان زواجها من خالد، بعد فترة خطوبتهما التي كان الجميع يعلم بها، لكن وقعت الخلافات بينهما وتسببت بانفصالهما نهائياً.

علاقة منة بخالد انتهت منذ زمن، لكن البعض حاول زج اسمها في قضية خالد يوسف وفيديوهاته الإباحية التي جمعته مع الممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق والمحامية منى الغضبان.

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منة ردّت على تلك الإدعاءات بنجاحاتها وبتكريمها في مهرجان أسوان للأفلام القصيرة على مجمل أعمالها، ولم تكترث لكل الشائعات التي طالتها، وقالت في المهرجان: (مبسوطة من الدعم، وأدين بالفضل لكل الأساتذة اللي اشتغلت معاهم، زي محمد خان، أسامة فوزي، هالة خليل، كاملة أبو ذكري، أحمد مرعي، أحمد نادر جلال، رضوان الكاشف، يسري نصر الله، يوسف شاهين)