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تراند اليوم : توريط علا غانم في قضية خالد يوسف الجنسية

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لا يزال اسم المخرج المصري يحتل الصحف العربية والمصرية بعد فضيحته الجنسية الكبرى مع الممثلتين المصريتين ومنى الفاروق، بالإضافة إلى المحامية .

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بدأ البعض بزج أسماء نجمات مصر.. بداية كانت مع الممثلة المصرية ، مروراً بالنجمة منة شلبي وصولاً إلى النجمة المصرية ونشروا فيديوهات كاذبة بعناوين مفبركة ليحصلوا على مشاهدات عالية جداً.

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استغل البعض عدم تواجد علا غانم على منابرها الرسمية على السوشيال ميديا ووضعوا اسمها إلى جانب خالد يوسف فقط لأنها تحدّثت بشكل جميل في إحدى مقابلاتها التلفزيونية.

توريط علا غانم
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