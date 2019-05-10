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تراند اليوم : خالد يوسف يعلن لفيلمه في الصالات المصرية – فيديو...

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روج المخرج المصري لفيلم (جريمة الإيموبيليا)، الذي تولى انتاجه، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية.

أعلن خالد يوسف عن بداية عرض الفيلم في الصالات المصرية، وقام بنشر البرومو الدعائي له عبر صفحاته على السوشيال ميديا.

خالد يوسف يمارس حياته بشكل طبيعي، وكأن شيئاً لم يكن، رغم الفضيحة الكبرى التي تطارده بعد انتشار مقاطع إباحية له مع الممثلتين وشيما الحاج.

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لا يتواجد خالد في مصر لبدء التحقيق معه، وكان سافر إلى باريس ليمضي بعضاً من الوقت مع عائلته، وأطل للمرة الأولى بعد فضيحته على قناة (الحرة) وهاجم الدولة المصرية ودافع عن نفسه.

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