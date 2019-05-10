شاهد الكاميرا الخقية "طول بالك مع ثائر" الحلقة 5 | النخوة

عرضت اليوم الجمعة، الحلقة 5 من برنامج الكاميرا الخفية "طول بالك مع ثائر 2019"، للفنان الفلسطيني ثائر أبو زبيدة، بعنوان النخوة ، حيث يعتبر من أكثر الأعمال التليفزيونية التي يتم متابعتها خلال شهر رمضان.

وتطورت برامج المقالب بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من مجرد برامج بسيطة تقوم على أساس خداع المواطن العادي واختبار رد فعله إلى برامج ذات إنتاج ضخم تقوم على أساس خداع الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية الشهيرة.

ويعتبر أول من قدّم برنامج «الكاميرا الخفية» هو فؤاد المهندس وليس إبراهيم نصر، كما هو شائع في العالم العربي وتحديًدا في مصر.

فكرة البرنامج كانت تقوم على قيام الفنان فؤاد المهندس بتقديم نبذة عن المقلب في بداية الحلقة، ثم عرض المقلب الذي كان يقوم الفنان إسماعيل يسري بتنفيذه على الضحية، والذي كان مواطنًا عاديًا وليس فنانًا.