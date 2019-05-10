نتيجة الصف الثاني الإعدادي والأول الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم عبر...

نتيجة الصف الثاني الإعدادي والأول الترم الثاني والتي يترقبها آلاف الطلبة والطالبات بكل شغف وقلق، ويشاركهم في تلك الإحساس أولياء الأمور، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” نقدم لكم خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة أبناءنا، ونختص في مقالنا نتيجة محافظة القاهرة وجميع المناطق بها “المعادي، مدينة نصر، شبرا، الوراق، المهندسين، مصر الجديدة، مصر القديمة . وغيرها، وذلك عن طريق موقع مدخل التعليم الأساسي والذي يتم من خلاله رفع درجات جميع طلبة وطالبات مدارس جمهورية مصر العربية سواء في الفترة الابتدائية أو الصفوف الإعدادية

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني2019

انتهى أبناءنا وبناتنا في الصفين الأول والثاني الإعدادي من أداء امتحانات الدور الأول 2019، وقد بدأت لجان التصحيح في كل مدرسة في تصحيح أوراق الطلاب، حيث تم تصحيح أول بأول وبالفعل تم الانتهاء من أعمال التصحيح وتم رصد النتيجة بالدرجات والتقديرات الخاصة بكل طالب وطالبة.



ويشار أيضا، إلى أن جميع أسئلة الاختبارات لكافة المواد الدراسية جاءت من الكتاب المدرسي ولم يخرج عنه أي سؤال، وعقب رفع النتائج تبين أن نسبة النجاح لهذا العام تفوق نسبة النجاح في الأعوام السابقة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2019

ومن خلال موقعنا نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي بالضغط هنا، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

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الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط https://www.cairogovresults.com/

نقوم باختيار نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي “وهو آخر مربع من أعلى الصحفة” كما موضح في الصورة

نمليء بيانات الطالب ونختار المرحلة الإعدادية ومن ثم نكتب الرقم القومي الخاص بالطالب والمتواجد في شهادة الميلاد الإلكترونية.

نختار الفصل الدراسي الثاني

نختار عام 2019

يتم اختيار نوع النتيجة بالدرجات والتقدير

والخطوة الأخيرة، نضغط على المربع الأزرق لعرض النتيجة.

نتيجة الصف الأول والثاني الترم الأول 2019 محافظة القاهرة

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي قد تم إعلانها وهي الآن في جميع مدراس مصر الحكومية والخاصة، مؤكداُ بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم تخرج عن الكتب المدرسية، هذا وقد أشار سيادته بأن أولياء الأمور يمكنهم الإطلاع على على نتائجهم أنبائهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم محافظة القاهرة من خلال هذا الرابط http://elearning.moe.gov.eg/.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة الأسكندرية

هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية بأن الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات صفي الأول، الثاني الإعدادي سوف يتم رفعها على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي خلال الأيام المقبلة، كما يمكنكم الإطلاع على نتائج أبناءكم وبناتكم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمحافظة الإسكندرية بالضغط هنا.

مع أطيب التنميات من أسرة الموقع لجميع أبناءنا وبناتنا بالنجاح الباهر والتفوق المستمر.

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