نتيجة الصف الثالث والرابع الابتدائي الترم الثاني 2019 جميع المحافظات

نتيجة الصف الثالث والرابع الابتدائي الترم الثاني 2019، بعدما انتهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وسنوات النقل في مرحلة التعليم الأساسي من أداء امتحانات آخر العام، يترقب الجميع نتائج امتحانات نهاية السنة، حيث ظهرت نتيجة الصف الثالث والرابع في بعض محافظات جمهورية مصر العربية برقم الجلوس والاسم بطريقة إلكترونية سهلة، وفي بعض المحافظات يمكنك الاستعلام عن نتيجة امتحانات ثالثة ورابعة ابتدائي محافظة القاهرة عبر الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضي واعرف نتيجتك.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث والرابع الترم الثاني 2019 جميع المحافظات

من خلال رابط كل محافظة المرفق بالمقال يمكنك الاستعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام ونتيجة الاعدادية ومراحل النقل والشهادات نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 ونتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع محافظة القاهرة الذي يضم نتائج مرحلة التعليم الأساسي كلها، حيث انتهى الكل من أداء امتحانات نهاية العام وظهرت بعض النتائج في عدة محافظات منها نتيجة الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي ويمكن الاستعلام عبر الروابط التالية:-

محافظة القاهرة

محافظة القليوبية

محافظة الجيزة

محافظة الاسكندرية

محافظة البحيرة

محافظة الشرقية

محافظة الغربية

محافظة المنوفية

محافظة البحر الأحمر

محافظة بني سويف

محافظة بورسعيد

Advertisements

محافظة السويس

محافظة الدقهلية

محافظة كفر الشيخ

محافظة سوهاج

محافظة قنا

محافظة الفيوم

محافظة دمياط

محافظة الأقصر

محافظة المنيا

محافظة مطروح

محافظة شمال سيناء

محافظة جنوب سيناء

كما نحيط بسيادتكم العلم بأن الاستعلام عن مراحل التعليم الأساسي من برقم جلوس الطالب عبر محافظة القاهرة أما عن بقية نتائج الامتحانات والشهادات فمن خلال الروابط لـ البوابة الإلكترونية الخاصة بكل محافظة فور ظهور النتائج واعتمادها.

← إقرأ أيضاً:

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس