ترقبوا بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019|| الفصل الدراسي الثاني

ترقبوا قرائنا الطلبة والطلبات وأولياء الأمور ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني 2019، بجميع المعاهد الأزهرية فور الانتهاء من فترة الامتحانات وعبر موقعنا نجوم مصرية ومن خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، التي تم وضعها من قبل أدارة الامتحانات بالمعاهد الأزهرية وذلك بعد اعتماد النتيجة، وذلك بعد تصحيح أوراق الطلبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بجميع المعاهد، داخل لجان الكنترول وذلك وفق الإجابات النموذجية.

نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 يتم رفعها وضعها من مسئولي تصحيح الامتحانات وفور الانتهاء من عملية التصحيح، حيث تقوم اللجان المختصة برصد الدرجات ومراجعة عملية الرصد حتى لا يكون هناك أخطاء في النتائج المرفوعة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويقوم رؤساء المعاهد والإدارات بمتابعة عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الإجابات واطمئنوا على أن عملية التصحيح تتم في أجواء هادئه و أمنة.

نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

وضع الأزهر الشريف عبر موقعه الإلكتروني رابط يمكن لجميع الطلبة سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، من الوصول من هنا إلى نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019، عبر شبكات الأنترنت، وذلك بعد تتبع الخطوات الأتية.

يتم الضغط على الرابط السابق الذي يمكنك من الدخول علي نافذة نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

قم بتغيير أيقونة المرحلة (إعدادية أو ابتدائية)

ادخل رقم الجلوس

اضغط على المستطيل الموجود به كلمة بحث تظهر لك النتيجة

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية هي امتحانات موحدة مثلها مثل الشهادة الثانوية للجميع المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات.

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