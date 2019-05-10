تراند اليوم : الرقاصة سما المصري عيب يا أحمد سعد

أثارت حلقة أمس من برنامج (شيخ الحارة)، جدلاً كبيرًا بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المطرب أحمد سعد خصوصًا عندما قال إنه تزوج ريم البارودي ستة أيام فقط.

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الرقاصة سما المصري، نشرت فيديو وجهت من خلاله كلامها لسعد، وهاجمت ريهام سعيد قائلةً: (لا عيب يا أحمد إنت أحسن من كدة وإنت أكرم من كدة وإنت أخلاقك أعلى من كده ما ينفعش تطلع وتقول عى واحدة ست إني انا اتجوزتها اسبوع مهما كانت الناس حتظن ظن مش حلو).

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كما هاجمت المذيعة ريهام سعيد بعد خلافها مع ايتن عامر وقالت: (اتعدلي يا بنت انت حتمثلي هي ايتن عملت فيك حاجة؟ انت شاطرة في التمثيل موت موت على الشاشة استاذة تمثيل على الشاشة مش في مسلسلات لا في البرامج).

ريهام سعيد تؤدب أيتن عامر: هوجعك – فيديو

سليمان برناوي- الجزائر