قريباً البوابة الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية.. استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من تصحيح جميع الأوراق الإجابات الامتحانية الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019، والآن جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور يبحثون عن ظهور النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، حيث ينتظر ويبحث الآن الطلاب عن النتائج عبر موقع البوابة الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس.

البوابة الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية

سوف يتم رفع النتائج من أدارة الامتحانات بالإسكندرية عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على توفير الروابط الخاصة بإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك لرفع المعاناة والمشقة والقلق الذي يقع على عاتق الطلبة وكذلك أولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2019

نقدم لحضراتكم هذا الرابط الخاص بظهور نتائج الشهادة الإعدادية بالإسكندرية الذي يُسهل على جميع الطلبة التعرف على النتائج خلال الفصل الدراسي الأول بعد أداء الامتحانات مع إتباع الخطوات الأتية.

قم بالضغط على الرابط الموجود في الفقرة السابقة

تفتح لك نافذة خاصة نموذج إرسال بريد إلكتروني

أدخل اسم الطالب في المستطيل الأول

رقم الجلوس بالمستطيل الثاني

البريد الإلكتروني بالمستطيل الثالث

ثم اضغط على تسجيل

تابع باقي الخطوات للوصول إلى النتيجة

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