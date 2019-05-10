تراند اليوم : سنن يوم الجمعة والاعمال المستحبة

يُعتبر يوم الجمعة من افضل الايّام التي ميّزها الله سُبحانة وتَعالي عنْ بَقية ايّام الاسبوع ويُعتبر يوم الجمعة آخر أيام الأسبُوعِ السّبعة والذى يتّخذه كافة المسلمين إجازة وعُطلة رسميّة وذلك لتأدية فريضة وصلاة الجمعة وفي مقالنا التالي سننشر لكم مقال عن يوم الجمعة وسنتعرّف عَلي اهم فضائِل يوم الجمعة حيثُ يذهب المسلمون الى أداء صلاة الظهر في هذا اليوم لانّها تُعتبر مِن الصلاوات المقدّسة عند الله سبحانة وتعالي هذا ولها أجر كبير جداََ عن باقي الصلواة الخمسة ويُذكر انّ مِن بين صلاة الجمعة للجمعة مَغفرة لِما بَينهما مِن ذنوب ومعاصي كما وانّ في يوم الجمعة فضل واجر كبير يحصل علية الانسان عند تأدية الصلاة وقرائة بعض من الصّور القرآنية ومنها صورة الكهف التي تكفّر الكثير من المعاصي والاثام وفي تقريرنا التالي سننشر لكم مقال عن يوم الجمعة.

فضل يوم الجمعة في القرآن والسنة

نزلت سورة في القرآن الكريم باسم سورة الجمعة، بالإضافة إلى ذكرها في عددٍ من الأحاديث النبوية، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا) [صحيح البخاري]، وفي حديثٍ آخر قال رسول الله عليه الصلاةُ والسلام: (سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة)[صحيح ابن خزيمة].

الأعمال المستحبة يوم الجمعة

قراءة القرآن الكريم؛ لا سيّما سورة الكهف المليئة بالمواعظ والحكم. الصلاة على النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالصلاة عليه بكثرةٍ في هذا اليوم تحمي المسلم من أن يكون من الغافلين، وتشفع له يوم القيامة. الإكثار من الدعاء والاستغفار؛ فهو يومُ مغفرةٍ للذنوب، كما أنّ يوم الجمعة فيه ساعة إجابةٍ إذا ما وافقها العبد بالدعاء والتضرع إلى الله أُجيبت دعوته بإذن الله، وحول ذلك يقول أصحاب العلم من الفقهاء والأئمة؛ أنّ تلك الساعة قد تكون عند بداية خطبة يوم الجمعة وجلوس الإمام على المنبر ليخاطب المصلين، وحتّى نهاية صلاة الجمعة، ومنهم من يقول أنّ تلك الساعة المباركة؛ بين العصر والمغرب، أو وقت غروب الشمس، والبعض الآخر يُرجح أن تكون هذه الساعة آخر ساعةٍ في يوم الجمعة. الحرص على أداء صلاة الجمعة في المسجد، وعدم ممارسة الأعمال الأُخرى في وقتها؛ فإذا جاء يوم الجمعة حرص المسلم عليه كحرصه على أيّ شيءٍ ثمين؛ وبالإضافة إلى حضور الصلاة والاستماع لخطبة الإمام. الإكثار من التسبيح، وحفظ اللسان عن النميمية وقدح الناس؛ فهو، فهذه الأمور تنبع من أخلاق المسلم التي يجب أن يتحلّى بها دائماً، وليس الأمرُ محصوراً بيوم الجمعة فقط.