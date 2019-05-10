تردد قناة mbc مصر والمسلسلات المعروضة

يبحث العديد من مشاهدي المسلسلات العربية عن تردد قناة mbc مصر لصدارتها في نقل الدراما العربية على شاشتها بعدة مواعيد حول العالم والخليج العربي وبلاد الشام.

تبث قناة mbc مصر على النايل سات بتردد 12015 عمودي ومعامل التصحيح 5/6 كما تبث على العرب سات 11823 عمودي بترميز 27500.

تعرض mbc مصر باقة من الأعمال منها مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان ومسلسل هوجان بطولة محمد عادل إمام ومسلسل ولد الغلابة بطولة الفنان أحمد السقا ومسلسل قابيل بطولة الفنانة أمينة خليل ومسلسل فكرة بمليون جنيه للفنان علي ربيع ومسلسل العاصوف ومسلسل شقة فيصل.

كما تبث قناة mbc مصر برنامج رامز في الشلال للفنان رامز جلال بالإضافة لبرنامج عندما يطاردك المستقبل ومسرح مصر للفنان أسرف عبد الباقي بحسب "نجوم مصرية".