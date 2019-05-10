دعاء اليوم الخامس من رمضان برواية ابن عباس وثوابه

يكثر الدعاء عند الصيام وفي نهار رمضان لذلك أوردت الكتب الدينية العديد من الأدعية المستحبة للصائم منها دعاء الخامس من رمضان الذي ورد عن رواية ابن عباس والتي تستوجب الحرص على أوقات استجابة الدعاء كما شرحها أهل العلم

نص دعاء الخامس من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".

ثواب دعاء الخامس من رمضان

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ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ".

أوقات استجابة الدعاء

يرجح العلماء العديد من الأوقات التي تستجاب فيها الأدعية منها ليلة القدر والوقت بين الآذان والإقامة وعند السجود كما أن للصائم دعوة لا ترد ويقال بأنها في الساعة الأخيرة قبل الإفطار أو قبل آذان المغرب لذلك يجب على الصائك توخي هذه الأوقات للدعاء، بحسب " اليوم السابع".