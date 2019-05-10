مواعيد عرض مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني

تتجه الأنظار للبحث عن مواعيد مسلسل زي الشمس خلال فترة عرضه في سباق الدراما الرمضانية على الشاشات المصرية والعربية بعد تداول الأنباء عن مشاركة الفنان عمرو دياب في تحضيراته مع زوجته دينا الشربيني.

مواعيد مسلسل زي الشمس

تنفرد شاشة قناة mbc مصر بعرض مسلسل زي الشمس بتمام الساعة 12 مساءً وعلى قناة mbc مصر 2 بتمام الساعة 2 مساء، وتناقلت المواقع خبر انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكرى من تصوير المسلسل في سلسلة من الأزمات التي واجهها زي الشمس منذ بدء التصوير.

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ولم يتصدر مسلسل زي الشمس قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة حتى الآن بسبب المشاكل التي حلت في كواليس تصويره كان أبرزها عدم اقتناع الجمهور بالبطولة الأولى لدينا الشربيني معتبرين أن دينا تتصدر بطولة هذا المسلسل بسبب علاقاتها وصداقتها، بحسب "اليوم السابع".