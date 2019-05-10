زواج ريم البارودي من أحمد سعد لـ6 أيام

كشف الفنان المصري أحمد سعد حقيقة زواجه من الفنانة ريم البارودي أمس الخميس في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث أكد سعد أن زواجه من البارودي دام لـ 6 أيام فقط.

وأعلن سعد عدم صحة المعلومات التي يتم تناقلها حول محاولة سمية الخشاب للتقرب منه عبر زوجته السابقة ريم البارودي، وقال:" سمية الخشاب طلبت من ريم البارودي أن أغنى تتر أحد أعمالها، ولم أتقرب منها في ذلك الوقت بل كانت هناك علاقة روحانية تجمعنا لقربي الشديد من ربنا في ذلك الوقت ومعظم حدثينا عن ذلك".

وصرّح سعد عن حقيقة تنازل ريم البارودي عن كافة حقوقها مقابل الطلاق مستنكراً بكائها على الشاشات وأضاف:" لماذا لم تبكِ عند المأذون؟ لو حدث كنت رجعتها"، بحسب "صحيفة صدى الالكترونية".