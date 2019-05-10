نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثانى انتهى معظم طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي من أداء إختبارات نهاية العام وينتظر أولياء الأمور والطلاب نتيجتهم أبنائهم من أجل الاطمئنان عليهم, حيث أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحانات اخر العام في معظم محافظات مصر ومن المقرر الإعلان عن النتيجة فور الإعلان عنها بجمع المحافظات وذلك عبر مواقع مديريات التربية والتعليم, وانتهى طلاب المرحلة الإعدادية من امتحانات نهاية العام الدراسي في كل محافظات مصر في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهي اللغة العربية, اللغة الأجنبية, الدراسات الإجتماعية العلوم, التربية الدينية, الرياضيات, التربية الفنية, والحاسب الألي , دون وجود أي شكاوى من الامتحانات.

نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي.

نتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية اخر الأخبار حول ظهور نتيجة نهاية العام للصف الاول الاعدادي في جميع المدارس وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات للطلاب، وظهورها عبر الكنترول الخاص بكل مدرسة، وذلك فور اعتمادها من قبل مدير المدرسة وإدارة التربية والتعليم التابعة لمدرسة المستعلم من خلال استخدام رقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الاول الإعدادي محافظة القاهرة من خلال موقع التعليم الاساسي

نتيجة الصف الاول الإعدادي محافظة الإسكندرية من خلال موقع التعليم الأساسي

نتيجة الصف الاول الإعدادي محافظة الدقهلية من خلال موقع التعليم الأساسي

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نتيجة الصف الاول الإعدادي محافظة القليوبية من خلال موقع التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

يعد الصف الثاني الإعدادي من المراحل الهامة فهي مؤهلة للصف الثالث الإعدادي لذلك تعتبر من المراحل الهامة لأن بعد ذلك يحدد الطالب مصيرة واتجاهاته في المرحلة الثانوية وسوف تعلن بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي خاصة بمحافظة القاهرة ، أما بالنسبة لباقي محافظات مصر فسوف تعلن النتيجة عبر مواقع مديريات التربية والتعليم، أو معرفتها عن طريق المدرسة التابع لها الطالب ومن المؤكد ظهورها بالأسبوع المقبل لكل المحافظات.

ويمكن لطلاب محافظة القاهرة معرفة النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي عن طريق الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني من هنا

الضغط على نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسي.

إدخال الرقم القومي.

اختيار المرحلة ( الإعدادية ) سواء الصف الاول او الثاني

اختيار الصف الدراسي ( الثاني ) .

اختيار العام الدراسي ( 2019).

تحديد الفصل الدراسي ( نهاية العام).

الضغط على عرض النتيجة .

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