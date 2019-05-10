تراند اليوم : Diriliş Ertuğrul 148. Bölüm

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDE FİNALE DOĞRU AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Diriliş Ertuğrul’da bir isim daha dizi kadrosundan çıktı. Ertuğrul Bey’in baş düşmanı olan Beybolat yani Albastı kılıç darbesiyle Ertuğrul tarafından öldürüldü. Bu sebeple dizi kadrosunda yer alan Ali Ersan Duru izleyenlere veda etti. Final bölümüne kısa bir süre kala heyecan doruklara çıktığı Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı ise yine nefesleri kesti. “Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa onu bertaraf ettikten sonra zafer çalkımızda o kadar şanlı olacak” diyen Ertuğrul yeni planını açıklıyor. 15 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul’un final tarihi ise belli oldu.

ALBASTI BEYBOLAT TARİHTE VAR MI?

Diriliş Ertuğrul’da yer alan Albastı Beybolat gerçek tarihte yer almamaktadır. Albastı Türk mitolojisindeki en tanınmış karakterlerden birisidir. Kötü yapılı bir yaratıktır ve özellikle yeni doğum yapmış kadınlara musallat olması ile bilinir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

Beş sezondur ekranlarda adete izlenme rekorları kıran ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı Diriliş Ertuğrul final tarihi netlik kazandı. TRT 1 tarafından yapılan açıklamaya göre Diriliş Ertuğrul 150.bölümü ile 29 Mayıs çarşamba akşamı izleyenlere veda edecek. Fakat önümüzdeki sezon devam dizisi olarak Osmanlı Devletinin ilk kuruluşu ele alınacak Diriliş Osman ile yeniden başlayacak.

Diriliş Ertuğrul Final

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? TAHMİNLER…

Ertuğrul Bey ve Aksakallılar görüşme yapar. Artık Türklerin yeniden Diriliş vaktidir. Yeni bir devletin ateşi yakıyor Osmanlı için hazırlıklar başlıyor.

Arıkbuga Moğol ayini yaparak kendi adamlarını ateşe verir. Sırma Hatun, ablası İlbilge’den abisinin intikamını almak istiyor. Bunun için ArıkBuga ile ittifak yapar beyler tehdit ve altın ile kendi tarafına çeker.

Advertisements

Umuroğulları önemli bir toy düzenler. Konu ise Sırma Hatun’un hainliği ve beylik seçimi olabilir. Tahminlere göre İlbilge Hatun, Ertuğrul Bey ile evlenmeden önce kardeşi Sırma Hatun tarafından öldürülebilir.

Diriliş Ertuğrul 148.bölüm

Hatırladığımız gibi Ertuğrul’un abisi Gündoğdu Bey Arıkbugayı istediğimiz gibi bilgilendirip yakalayacağız demişti. Ertuğrul bilerek Arıkbuyaga bilgi sızdırır ve onu tuzağa çeker.

Ertuğrul Bey alpleriyle birlikte Arıkbuganın adamlarıyla cenk eder. Önümüzdeki bölüm yine savaş sahneleriyle geçecektir.

“Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa onu bertaraf ettikten sonra zafer çalkımızda o kadar şanlı olacak” diyen Ertuğrul yeni planını açıklıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜ NE KADAR İZLENDİ?

08 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. 5 sezondur izlenme rakamlarında liderliği elinden bırakmayan Diriliş Ertuğrul yine zirvede

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul

Total’de 13.92, AB’de 1378, ABC1’de 16.07 reyting alan dizi yine rakiplerine oranla iki kat daha çok izleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148.BÖLÜM FRAGMANI