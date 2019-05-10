مريم الغامدي تتحدث عن طفولتها في أرتريا

صّرحت الفنانة السعودية مريم الغامدي عن محطات حياتها في أرتريا حيث ولدت عام1949 وقضت سبع سنين من عمرها في لقاء خاص على قناة الإخبارية.

كما سردت مريم الغامدي قصتها مع حفظ القرآن في أسمرا ولحاقها للأطفال نحو المسجد ورفض والدها لوجودها بين الأولاد في المسجد ما اضطرها لسماع دروس التحفيظ من عتبة المسجد وقالت:" قلت للشيخ بأني أريد أحفظ القرآن الكريم، لكنه أرجعني لوالدي لذلك بدأت أقعد أمام الجامع".

وبينت الغامدي التحاقها بحلقات العلم في المسجد وحفظها للقرآن واحتفال والدها لختمها القرآن أول مرة بعمر 6سنوات ونصف، بحسب " صحيفة صدى الالكترونية".