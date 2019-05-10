منوعات

مريم الغامدي تتحدث عن طفولتها في أرتريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

صّرحت الفنانة مريم الغامدي عن محطات حياتها في أرتريا حيث ولدت عام1949 وقضت سبع سنين من عمرها في لقاء خاص على قناة الإخبارية.

كما سردت مريم الغامدي قصتها مع حفظ القرآن في أسمرا ولحاقها للأطفال نحو المسجد ورفض والدها لوجودها بين الأولاد في المسجد ما اضطرها لسماع دروس التحفيظ من عتبة المسجد وقالت:" قلت للشيخ بأني أريد أحفظ القرآن الكريم، لكنه أرجعني لوالدي لذلك بدأت أقعد أمام الجامع".

وبينت الغامدي التحاقها بحلقات العلم في المسجد وحفظها للقرآن واحتفال والدها لختمها القرآن أول مرة بعمر 6سنوات ونصف، بحسب " صحيفة صدى الالكترونية".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا