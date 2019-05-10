كساب العتيبي يكشف تفاصيل معارضته

كشف المعارض السعودي السابق كساب العتيبي تفاصيل انضمامه للمعارضة عام 1994 خلال استضافته في برنامج الليوان مع الإعلامي المديفر مبيناً أن المعارضة كانت تختار شخصيات معينة وذلك مما ساعده على الانضمام إليها في حينه.

وخلال حديثه تناول العتيبي قصة هروبه من المملكة العربية السعودية بجواز سفر يعود لأحد أقاربه بعد تخوفه من الاعتقال وقال:" بدأت قصة البحث عن سعد الفقيه في لندن والمعارضة في لندن كانت معارضة فاكسات"، مضيفاً أن دافعاً قوياً جعله يقرر ترك الفقيه والانضمام إلى المسعري إلا أن كلاهما لم يكن قادراً على حكم مدينة أو بلدة.

وتحدث العتيبي عن قصة "معركة ذات الدباسات" بين الفقيه والمسعري، وأسباب الانشقاق بينهما، مضيفاً:" رأيت في لندن بلاوي! ورأيت مَن ينادون بحقوق الإنسان والحقوق الشرعية والحريات ألعن من الشيطان الرجيم"، بحسب "المواطن".