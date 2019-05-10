نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات

أوشكت نتيجة الصف الأول الإعدادي علي الظهور حيث إنتهت اليوم فترة الإمتحانات بجيمع محافظات الجمهورية وبالتالي تبدأ عمليات تصحيح الإجابات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب ومن ثم رفعها علي موقع الوزارة وتوزيعها علي المديريات التعليمية بجميع المحافظات، وقد سارت الإمتحانات بصورة جيدة بجميع المحافظات بدون حدوث مشاكل أو شكاوي خاصة بصعوبة الإمتحانات لهذا الفصل الدراسي.

وقد أكد السيد الدكتور/ “خالد حجازى” مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إنتهاء الإمتحانات الخميس الموافق 10 مايو وتبدأ بعدها مرحلة التصحيح ورصد الدرجات مشيراَ الي إقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الاول الإعدادي بجميع المحافظات ومن المرجح إعلان ظهورها خلال الأسبوع القادم، هذا ومن المعروف بأن محافظة القاهرة تعد أولي المحافظات التي تسعي إلي إعلان نتيجة المراحل التعليمية بها قبل أسرع من المحافظات الأخري من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي بالإضافة الي باقي شهادات النقل للصفوف الإبتدائية والإعدادية من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب وفيما يلي عرض لكيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس من خلال موقع التربية والتعليم.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس لجميع المحافظات لآخر العام 2019.

يمكن لجيمع الطلاب الحصول علي النتائج الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس بالإضافة الي ملئ البيانات الخاصة مثال المرحلة التعليمية والفصل والعام الدراسي وذلك فور ظهورها وقبل توزيعها علي المدراس ومن المرجح ظهور نتائج المرحلة الإعدادية الأسبوع المقبل بجميع المحافظات، وفيما يلي عرض لروابط المديريات التعليمية التي من خلالها يمكن الإستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2018/2019.

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روابط نتائج الصف الأول الإعدادي للفصل الدارسي الثاني 2019.

من خلال الروابط التالية يمكن الدخول إلي موقع المديرية التعليمية الخاصة بالمحافظة التابع لها الطالب ومن ثم يقوم بإدخال الرقم القومي والمرحلة التعليمية الخاصة به ثم الفصل والعام الدراسي وأخيراَ وليس آخراَ عرض النتيجة وإليكم الروابط الخاصة بالمديريات التعليمية لكل محافظة.

محافظة القاهرة

محافظة الإسكندرية

محافظة كفر الشيخ

محافظة الجيزة

محافظة القليوبية

محافظة البحيرة

محافظة المنوفية

محافظة الإسماعيلية

محافظة الغربية

محافظة قنا

محافظة دمياط

نتيجة الأقصر

محافظة الشرقية

محافظة السويس

محافظة البحر الأحمر

نتيجة شمال سيناء

محافظة الدقهلية

كانت هذه الروابط الخاصة بالمديريات التعليمية الخاصة لكل محافظة والتي يمكن من خلالها متابعة النتائج فور ظهور مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

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