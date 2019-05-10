نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 بمحافظة الجيزة

يتابع موقع نجوم مصرية عن كثب ظهور أي أنباء عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني لمحافظة الجيزة، وسيتم إعلانها فور اعتمادها من خلال الروابط التي سيتم إدراجها في نهاية المقال، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع القادم في جميع المدارس، وسيتم توزيع نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم بالمدارس بداية الأسبوع المقبل.

كما يتابع أولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك من أجل حصد تعبهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة وجني هذا الجهد عن طريق نجاح أولادهم وحصد الدرجات العليا، والبدء في التفكير في ما هو آت لمستقبل الأبناء والبحث عن الأفضل لهم.

وسيتم الإعلان عن رابط نتيجة المرحلة الإعدادية الترم الثاني 2019 خلال الأيام القادمة، وذلك علي موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن لأولياء أمور الطلاب بمحافظة الجيزة الاستعلام عنها من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي أو موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة.

وكان ياسر محمد عبد العزيز وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد أكد أنه من المتوقع أن يتم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة نهاية الأسبوع القادم، حيث أضاف أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح إعدادية الجيزة وتم البدء في مرحلة المراجعة، كما أنه من المتوقع أن تكون نسبه نجاح الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 عالية.



Advertisements

وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على توفير السبيل السهل والسريع من أجل حصول أبنائنا الطلاب على النتيجة بسهولة ويسر، فمن هذا المنطلق يوفر الموقع روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام 2019 وذلك عن طريق الدخول إلى أحد الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الجيزة

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

← إقرأ أيضاً: