نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني

بعد انتهاء الامتحانات بجميع المدارس يترقب أولياء الأمور عن كثب ظهور النتيجة بفارغ الصبر من أجل حصد ما قاموا ببذله طوال فترة الدراسة، وكذلك يتشوق أولياء الأمور لجني تعبهم مع أبنائهم وينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتيجة ومعرفة درجات أولادهم ليقوموا بالتفكير في ما هو قادم فى مستقبل أبنائهم، وسيتم رفع النتيجة على مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية في جميع محافظات مصر وكالعادة تظهر النتيجة في محافظة القاهرة قبل أى محافظة أخرى باعتبارها العاصمة.

وسيتم الإعلان عن رابط نتيجة المرحلة الابتدائية الترم الثاني 2019 خلال ساعات، وذلك علي موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن لأولياء أمور محافظة القاهرة الاستعلام عنها من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي أو موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة، كما وفرت محافظة القاهرة رقم خط ساخن للاستعلام عن نتيجة امتحانات لطلاب المحافظة وهو 09000100 والذي من خلالها يستطيع أولياء الأمور معرفة نتيجة أبنائهم.

ويمكن لأولياء الأمور داخل محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة امتحانات أبنائهم في المرحلة الابتدائية الترم الثاني من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي التابع لموقع وزارة التربية والتعليم المصرية، من هنا.

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وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على توفير السبيل السهل والسريع من أجل حصول أبنائنا الطلاب على النتيجة بسهولة ويسر، فمن هذا المنطلق يوفر الموقع روابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني للعام 2019 وذلك عن طريق الدخول إلى أحد الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني بمحافظة القاهرة

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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