مشاهدة الحلقة 5 من مسلسل باب الحارة 10 الجزء العاشر - جاسوس جديد

باب الحارة هو المسلسل الذي نجح في تحقيق إجماعٍ من مشاهدي حلقته الأولى بأنّه نكتة العام، حيث أن لحارة احترقت، والأبطال ماتوا، ومن بقي منهم انتقل إلى حارة أخرى، والشارة تغيّرت وصنّاع العمل تغيّروا، لكنّ الثابت هو اسم المسلسل الذي لم يعد يشبه نفسه.

على الهاشتاغ المخصّص للمسلسل، كان الضحك سيّد الموقف، لم يصدّق بعض المشاهدين أنّ ما يعرض على الشاشة مرّ على المونتاج أصلاً وتمّت إجازته كمادّة صالحة للعرض.

وتحسّر آخرون على أمجاد "باب الحارة" طالبين من القيّمين على الجزء العاشر أن ينهوا المهزلة في هذا الجزء، ليحفظوا تاريخ المسلسل يوم كان ثورياً يبثّ ال حماس ة في نفوس المشاهدين،.

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وتحوّل الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة إلى نكتة سمجة بسبب إصراره منتجه على استثمار اسمه كمنتج تجاري فقد قيمته بعد أن فقد جودته ولم تعد تشفع له حتى الذكريات الطيّبة التي تركها في نفوس المشاهدين ذات يوم.

يذكر أن العمل من إخراج محمد زهير رجب،وتأليف مروان قاووق وبطولة نجاح سفكوني، وعلي كريم، وقاسم ملحو، وجلال شموط، وزهير عبد الكريم، ومرح جبر وغيرهم.