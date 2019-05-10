مشاهدة الحلقة 4 الرابعة من مسلسل سوبر ميرو بطولة إيمي سمير غانم

ينتظر الجمهور العربي بكثيرٍ من الشغف والاهتمام، عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "سوبر ميرو" بطولة النجمة إيمي سمير غانم، ضمن المسلسلات المصرية التي تخوض المنافسة في السباق الرمضاني 2019.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم والفنانين، أبرزهم: حمدي الميرغني، سمير غانم، وبيومي فؤاد، وعرمر الشناوي، محمد محمود، محمد الرخ، محمد ثروت، سلوى عثمان.

وتجسّد إيمي سمير غانم شخصية بطلة خارقة على الطريقة المصرية، وتعمل صحفية في إحدى المجلات وخلال أحداث المسلسل تمرّ بالعديد من المواقف الكوميدية.

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وبدأت الحلقة الرابعة اليوم الخميس، من مسلسل "سوبر ميرو" بمشهدٍ يجمع "أميرة" إيمي سمير غانم، بوالدها سمير غانم، وهى تحاول أن تصارحه بأنها سوف تصبح بطلة خارقة فيظهر فى الخلفية بعقلها الباطن "هدهد" الذي يجسّده حمدي الميرغني، ويجعلها تتراجع عن قرار إخبار والدها بالحقيقة، فتخبره بالفعل أنها قررت أن تعمل دايت لأنها سمينة بشكل كوميدي.

وانتهت الحلقة بظهور الفنانة إنعام سالوسة عبر شاشة باتصال فيديو كول والتى تقوم بدور "كوبرا" زعيمة العصابة وهى تسأل عن مجوهرات جوهر التى قاموا بسرقتها، ويخبرها الفاجر بأن "العملية فشلت".

يشارُ إلى أنّ مسلسل "سوبر ميرو"، هو من بطولة النجمة المصرية الشابّة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وأحمد سلطان، ومن تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويُذاع على قناة النهاردراما، وقناة TEN، وصدى البلد.