شاهد مسلسل حكايات رمضان 2019 الحلقة 4

اختارت قنوات ART مجموعة من أحدث إنتاجات الدراما العربية لعرضها على قنوات الحكايات، وذلك في إطار استعداداتها النهائية لشهر رمضان 2019.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إن قنوات ART حريصة في كل عام على تقديم باقة متنوعة من المسلسلات لإرضاء كافة أذواق الأسرة المصرية والعربية.

وأشارت إلى أنه تم التعاقد على عرض مسلسلات "حكاية مرة" لغادة عبد الرازق، و"البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، و"الزوجة ١٨" لحسن الرداد، و"مملكة الغجر" لفيفي عبده وحورية فرغلي، و"سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم.

وحرصا منها على التنوع.

وأكدت "أبو السعود"، أنه تم التعاقد أيضا على عرض مجموعة من المسلسلات السورية واللبنانية والخليجية، منها مسلسل "الهيبة - الحصاد" بطولة تيم الحسن، سيرين عبد النور ومنى واصف، ومسلسل "دقيقة صمت" بطولة عابد فهد، كاريس بشار، وأيضا مسلسل "حدود الشر" بطولة حياة الفهد، هيا الشعيبي وأحمد الجسمي.