نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائى في محافظة الإسكندرية الترم الثانى 2019

كل عام وكل الطلبة فى مصر بخير وصحة ، فقد انتهت امتحانات المرحلة الابتدائية الترم الثانى أخر العام لكل صفوف النقل، وبدأت بعض النتائج بالظهور فى كثير من المدارس، فى بعض محافظات مصر، فظهرت نتيجة الصف الثالث الابتدائى فى معظم أنحاء الجمهورية، كما ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وظهرت كذلك نتيجة الصف الخامس الابتدائى فى بعض المدارس والادارات، ومازالت عمليات تصحيح الامتحانات لكل المواد،مستمرة فى بعض المدارس، خاصة بالنسبة للصف السادس الابتدائى، الذى صدر قرار من الحكومة بشأنه، بأن يكون الصف السادس الابتدائى سنة عادية وليست شهادة كما كان يحدث فى السنوات الماضية حيث كانت شهادة وكان تتم الامتحانات على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة المرحلة الابتدائية فى محافظة الإسكندرية

من خلال موقع نجوم مصرية، نوفر لكم خدمة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الترم الثانى فى جميع المحافظات ونقدم لكم رابط محافظة الاسكندرية، للاستعلام عن النتيجة سواء كانت نتيجة الصف الثالث الابتدائى أو الصف الرابع الابتدائى والصف الخامس الابتدائى وأيضا يستطيع الطلبة والطالبات فى جميع المدارس، بمحافظة الاسكندرية، معرفة نتائجهم ، من خلال بوابة التعليم الأساسي، وذلك من خلال هذا الرابط الرسمي رابط نتيجة الشهادة الابتدائية في الإسكندرية، فيقوم الطالب بدخول هذا الرابط، واختيار نتيجة الشهادة الابتدائية، وبعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس صحيح ، ثم يضغط وتظهر بعدها النتيجة، ونحن هنا فى الموقع نتابع معكم ظهور النتائج اولا باول، وسوف نوافيكم بكل الاخبار، فور اعتماد مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، نتيجة الصف السادس الابتدائى.

قريبا سيتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى فى جميع المدارس.

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 محافظة الإسكندرية الترم الثانى برقم الجلوس والاسم قريبا الاعلان عن النتيجة، انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى فى جميع مداراس و ادارات محافظة الاسكندرية، و من المنتظر أن تظهر النتيجة خلال الاسبوع القادم.

← إقرأ أيضاً: