هنا رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني 2019

أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني الإعدادي، نقدم لكم نتيجة الصف الأول أخر العام 2019 وكذلك نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019، حيث أن جميع الطلبة والطالبات في الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي وباقي صفوف النقل من الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي قد انتهوا جميعاً من أداء امتحانات أخر العام 2019.

أستعلم عن نتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي أخر العام 2019:-

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رابطاً إلكترونياً لطلبة وطالبات الصف الأول والصف الثاني الإعدادي للحصول على نتيجة أخر العام 2019، وهو رابط نتائج التعليم الأساسي والذي يمكن من خلاله لطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي الحصول على نتيجة أخر العام 2019 بالضغط هنا

أما بالنسبة لطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي فيمكن لهم الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2019، وكذلك نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019 من أبناء باقي المحافظات فيمكن لهم الحصول على نتيجة أخر العام 2019 من خلال الذهاب إلى المدرسة للحصول على نتيجة أمتحانات أخر العام 2019، حيث أن المديريات التعليمية الأخرى فيما عدا مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لا تقوم بالإعلان عن نتائج الامتحانات عبر أي رابط إلكتروني سواء امتحانات الترم الأول أو امتحانات الترم الثاني.

ويسر موقع نجوم مصرية أن يهنىء جميع الطلبة والطالبات في الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي بالنجاح والتفوق.

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